OLBIA. Si svolgerà dal 10 al 17 ottobre (esclusi i giorni 12 e 14) la XXXIII Rassegna Concertistica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e dalla Scuola Civica di Musica con il patrocinio della Regione Sardegna. I concerti, con ingresso gratuito, si terranno in tre diverse location: MusMat, chiesa di San Michele Arcangelo e chiesa di Nostra Signora de La Salette.

“Tra gli obiettivi di questa amministrazione vi è quello diretto ad incentivare, promuovere e organizzare lo svolgimento di eventi di carattere artistico, che portano alla collettività riscontri positivi in termini di socializzazione e condivisione dei valori della cultura – ha dichiarato l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra -. In quest’ottica l’amministrazione ha rafforzato il carattere istituzionale della Scuola Civica di Musica, riconoscendole un ruolo centrale nell’ambito della promozione della cultura musicale ed ha incoraggiato la realizzazione di una serie di concerti per l’anno 2022″.

QUESTO IL PROGRAMMA

Lunedì 10 ottobre ore 19:00

PIERO SALVATORI “FLYAWAY, LE MIE STORIE”

Per solo violoncello e pianoforte

Sala del MUSMAT, Olbia

Martedì 11 ottobre ore 19:00

ALBORADA STRING QUARTET

Anton Berovski, violino – Sonia Peana, violino

Nicola Ciricugno, viola – Piero Salvatori, violoncello

Sala del MUSMAT, Olbia

Giovedì 13 ottobre ore 19:00

QUARTETTO “ACCADEMIA DELLA SARDEGNA”

Fortunato Casu, violino 1° – Pietro Ferra, violino 2°

Giovanni Nucciarelli, viola – Fabrizio Meloni, violoncello

Sala del MUSMAT, Olbia

Sabato 15 ottobre ore 19:30

LIRICA AD OLBIA

Concerto lirico

Chiesa San Michele Arcangelo, Olbia

Domenica 16 ottobre ore 19:00

ROSSELLA CAPPADONE 4et

Rossella Cappadone, voce – Nico Menci, pianoforte

Giannicola Spezzigu, contrabbasso – Fabio Nobile, batteria

Sala del MUSMAT, Olbia

Lunedì 17 ottobre ore 19:00

DUO BAROCCO (Accademia Musicale Bernardo De Muro)

Antonella Chironi, cembalo – Battista Giordano, flauto barocco

Chiesa La Salette, Olbia

INGRESSO LIBERO

informazioni e prenotazioni 393.0500678