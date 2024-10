★VIDEO★ OLBIA. Dodici anni fa Volotea aveva puntato le sue poche fiches di vettore start up con due soli aerei sullo scalo olbiese e ci ha visto giusto alla luce di una crescita esponenziale che oggi gli è valsa il premio di Skytrax come migliore compagnia low cost in Europa del 2023.

Il fondatore del vettore, Carlos Muñoz ha incontrato la stampa in Aviazione Generale per fare il punto sulla crescita della compagnia e ha sottolineato che quest’anno celebrerà il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati. “Questa parte della Sardegna ha una domanda bestiale e noi aggiungiamo sempre posti e rotte”, ha detto il presidente ai nostri microfoni.

Attualmente, Volotea opera circa 400 rotte servendo gli aeroporti di una ventina di città europee di medie dimensioni e dà lavoro a circa 1.700 persone. Di seguito l’intervista a Carlos Muñoz ▼