Olbia 18 settembre 2025 – “Accogliamo con estremo favore la notizia che ufficializza l’avvio dei voli dallo scalo di Olbia-Costa Smeralda verso Roma-New York. L’avvio di questi collegamenti rappresenta un punto di svolta e porterà nuove prospettive non soltanto al Nord Sardegna, ma a tutta l’isola, connettendola finalmente al resto del mondo”. È quanto dichiarano la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e la segretaria regionale della Uil Trasporti Elisabetta Manca, commentando la nuova rotta intercontinentale che da maggio del prossimo anno collegherà direttamente Olbia a New York.

Secondo le due rappresentanti sindacali, “questo è l’ennesimo risultato che viene portato a casa dalla società di gestione dell’aeroporto di Olbia che continua a crescere e si accinge a raggiungere i 4 milioni di passeggeri”. Nelle dichiarazioni viene richiamata anche la crescita dell’aeroporto di Alghero, con nuove rotte previste per il 2026.

La Uil sottolinea come questi progressi siano “frutto della decisione di far lavorare i due aeroporti all’interno di un sistema”. Tuttavia, l’organizzazione ribadisce l’urgenza di un adeguamento delle condizioni di lavoro: “Auspichiamo che questo aumento di passeggeri e questi traguardi importanti si traducano in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori ancora legate a contratti stagionali. Chiederemo al più presto dei tavoli per la modifica dei contratti affinché siano congruenti alla crescita degli aeroporti di Alghero e di Olbia”.

Infine, la Uil Trasporti pone l’attenzione sull’aeroporto di Cagliari, che “cresce, ma lo fa in maniera inferiore rispetto agli altri due aeroporti”. Per il sindacato, sono “non più rimandabili degli investimenti e decisioni su uno scalo che merita uno sviluppo al pari degli altri”.