Dal 12 al 16 ottobre si terrà “Voci in dialogo”, rassegna corale internazionale promossa dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS in collaborazione con le principali formazioni corali sarde: Corale Lorenzo Perosi di Olbia, Coro Turritano di Porto Torres, Schola Cantorum Civitas Templi di Tempio Pausania e Schola Cantorum di Olbia.

Ospite d’onore sarà la Corale da Camera Carmina Mundi di Aachen (Germania), diretta dal maestro Harald Nickoll, tra le più apprezzate nel panorama internazionale per il repertorio sacro e profano a cappella.

Programma degli appuntamenti

Sabato 12 ottobre – Tempio Pausania

Cattedrale di San Pietro Apostolo – ore 19:30

Concerto inaugurale con le corali Carmina Mundi , Schola Cantorum Civitas Templi e Schola Cantorum Olbia , dirette dai maestri Harald Nickoll e Marco Ortu .

Chiesa Parrocchiale N.S. de La Salette – ore 20:00

Protagoniste le corali Carmina Mundi e Lorenzo Perosi di Olbia, dirette dai maestri Harald Nickoll e Maria Grazia Garau .

Basilica di San Gavino – ore 20:30

Concerto conclusivo con le corali Carmina Mundi e Coro Turritano, dirette dai maestri Harald Nickoll e Laura Lambroni.

“La musica corale è un dialogo che supera le barriere linguistiche e culturali – spiega Fabrizio Ruggero, direttore artistico della Fondazione -. Questa rassegna unisce esperienze, emozioni e radici comuni attraverso la voce e l’armonia”.