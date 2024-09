★VIDEO★. Nel nuovo incontro ravvicinato di Olbianova chiacchieriamo con Tamara Meloni, telentuosa vocalist de Il Volo Live, storica cover band di Olbia. Tamara, nata in Svizzera da oschiresi emigrati per lavoro nel Canton Ticino, ha cominciato a esibirsi nel circolo dei sardi del suo paese. Poi il trasferimento in Sardegna e a Olbia ha trovato la sua dimensione in perfetto equilibrio tra famiglia e passione.

Nel corso dell’incontro Tamara, che si esibirà con Il Volo domenica 28 per la festa di Cabu Abbas, accenna in scioltezza diverse canzoni: dall’omaggio a Tina Turner, recentemente scomparsa, a Giorgia e Laura Pausini, passando dalla tradizione sarda di Anna Maria Puggioni, Bertas e Tazenda, fino a mostri sacri come Michael Jackson e Witney Houston. Di seguito il video ▼