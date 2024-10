L’Olbia rialza la testa e si prende l’intera posta in palio contro il San Donato Tavarnelle diretta concorrente per la salvezza. La squadra di Occhiuzzi vince una partita caparbia con la forza dell’orgoglio e con la saggezza tattica dei suoi uomini d’esperienza. Le Reti di La Rosa e Dessena – al suo secondo gol consecutivo – consentono ai bianchi di mettere in cascina altri tre punti e di guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

I galluresi si presentano in terra di toscana a tre giorni dalla disfatta casalinga con l’Imolese con una formazione d’emergenza, orfana di quattro titolari e con il morale da recuperare, il mister dei bianchi ci crede e schiera Sposito in porta, in difesa La Rosa a destra, Fabbri a sinistra, al centro la guida sapiente di Bellodi, in mezzo al campo agiscono Dessena e Zanchetta con Sperotto e Arboleda esterni, Biancu a supporto di Nanni e Contini.

I toscani invece sono reduci da una pesante sconfitta in casa dell’Ancona e hanno necessità dei tre punti per uscire dalla zona dei play out e così Buzzegoli – allenatore del San Donato – schiara in campo la sua squadra con il collaudato modulo 4-3-1-2 e partono subito all’attacco, si insediano nella metà campo dell’Olbia e cercano le imbucate di Marzierli e Noccioli, l’Olbia da parte sua respinge gli attacchi e studia l’avversario.

Il primo squillo al 9°con una punizione dalla sinistra calciata in maniera impeccabile da Rossi, il tiro potente chiama in causa Sposito che ci mette i suoi guanti e respinge, sembra il preludio ad un assedio alla difesa bianca ma così non è.

I primi 15 minuti trascorrono con la squadra di casa che cerca di fare breccia e con l’Olbia per niente intimorita che prova a chiudere gli spazi agli attaccanti toscani ma al 20° sono i galluresi che si affacciano sulla metà campo avversaria e in occasione di un calcio d’angolo Biancu pennella un pallone per la pelata di La Rosa che di prepotenza mette la palla in rete.

Per il San Donato è una doccia gelata, sei minuti dopo ci prova Cercani che indirizza verso Marzierli, il centravanti però arriva in ritardo all’appuntamento con la palla e l’azione sfuma.

Arriviamo così al secondo gol per l’Olbia, è il 31° dalla sinistra Nanni si impossessa della palla, fa a sportellate con il suo avversario e chiama in avanti Dessena, l’ex Cagliari ha ancora il piedino caldo, prende la mira, calcia di precisione e mette la palla al sette della porta difesa da Cardelli ed è 2 a 0.

Da questo momento fino alla chiusura del primo tempo non ci sono azioni degne di nota se non l’uscita dal terreno di gioco di Nanni – infortunatosi – che lascia il posto a Babbi.

Il secondo tempo inizia con il San Donato che alza il baricentro e sposta il gioco nella metà campo dell’Olbia e da questo momento inizia il pressing ossessivo ma sterile dei toscani che cercano almeno il pari.

La squadra di Occhiuzzi controlla la partita con saggezza e con la forza dell’orgoglio e quando i padroni di casa si fanno prepotentemente avanti ci pensa uno straordinario Sposito anche oggi autore almeno di cinque parate importanti.

Solita girandola di sostituzioni, il San Donato fa entrare forze fresche sostituendo ben cinque elementi, l’Olbia da parte sua risponde mandando in campo Incerti per Contini e poi Corti per Biancu ma fino alla fine il risultato rimane inchiodato sul 2 a 0 per l’Olbia.

Così dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine di una partita che ci consegna un’Olbia in ripresa, pronta allo scontro in casa di sabato prossimo contro la Carrarese e con una certezza in più per mister Occhiuzzi: i suoi calciatori hanno dimostrato di avere quel carattere giusto per raggiungere la salvezza.

L’unica nota stonata sono le ammonizioni, anche oggi sono finiti sul taccuino dell’arbitro Sperotto, Sposito, Incerti, Corti e Babbi.

Formazioni.

San Donato Tavarnelle: Cardelli, Gorelli, Marzerli, Russo ©, Carcani (74° Montini), Sepe (63°Galligani), Bianchi, Siniega, Bovolon (63°Regoli), Noccioli (63° Gerardini), Rossi (88° Borghi). A disp. Biagini, Campinotti, Calamai, Galligani, Regoli, Borghi, Gerardini, Brenna, Montini, Contipelli, Ubaldi, Pezzola, Gjana, Viviani. Allenatore .

Olbia: Sposito, Fabbri, Bellodi, La Rosa ©, Arboleda, Dessena, Zanchetta, Sperotto, Contini (52° Incerti), Biancu (68°Corti), Nanni (36° Babbi). A dispo. Van Der Want, Gabrieli, Secci, Incerti, Occhioni, Sanna, Corti, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore Roberto Occhiuzzi.

Arbitro Davide Gandino di Alessandria

Reti: 20° La Rosa (O), 31° Dessena (O)

Ammoniti: 8° Sperotto (O), 38° Sepe (SDT), 60° Sposito (O), 63°Incerti(O), 71° Galligani (SDT), 74° Corti (O), 91°Babbi (O)

Calci d’angolo: 5 a 2 per il San Donato Tavarnelle