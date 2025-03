OLBIA. È in programma giovedì 13 marzo alle 10:30, “Violenza di genere: prevenzione e forme di tutela”, l’incontro promosso da Confcommercio Nord Sardegna nell’ambito del progetto Europe, Plural, Feminine (EPF). L’evento, ospitato nella sede della Confcommercio di via Ogliastra, si propone di presentare piani, azioni e attività a sostegno delle donne e della cittadinanza, con il contributo di istituzioni e associazioni.

Apriranno l’incontro i saluti di Sebastiano Casu, presidente di Confcommercio Nord Sardegna, ed Edoardo Oggianu, presidente di Confcommercio Olbia – Gallura. Seguirà l’introduzione ai lavori da parte di Alberto Marrone, direttore di Confcommercio Nord Sardegna, che presenterà il progetto Europe, Plural, Femenine e gli obiettivi dell’incontro. A fornire un quadro normativo sull’evoluzione della tutela delle donne sarà Martina Pinna, avvocato penalista e vice presidente di FIDAPA Distretto Sardegna. Il ruolo della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere sarà approfondito da Bibiana Pala, vicario del Questore, che illustrerà gli strumenti di prevenzione e tutela messi in campo.

Le azioni della Regione Sardegna a sostegno delle donne vittime di violenza saranno presentate da Simona Corongiu, responsabile dell’Autorità per i diritti e le pari opportunità. Il tema della violenza assistita e del suo impatto sui bambini e sui familiari sarà affrontato da Simonetta Lai, assessora ai Servizi Sociali, per l’infanzia e per i minori del comune di Olbia.

La mattinata proseguirà con la presentazione del progetto “Sicurezza Vera” che mira a trasformare i pubblici esercizi in presidi di sicurezza, a cura di Sabrina Lisbona, componente del direttivo GDI FIPE Confcommercio Nazionale. A chiudere l’evento sarà Patrizia Desole, presidente dell’Associazione Prospettiva Donna di Olbia, che illustrerà il lavoro dell’organizzazione nel supporto concreto alle vittime di violenza sul territorio.

EPF è un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea attraverso il programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Il progetto mira a promuovere l’integrazione europea, con particolare attenzione ai principi della non discriminazione e della parità di genere. Confcommercio Nord Sardegna, capofila del progetto, sta realizzando incontri a livello provinciale e internazionale, con l’obiettivo di diffondere le tematiche chiave e favorire il dibattito.