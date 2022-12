Scatta l’ultima partita del girone di andata e l’Olbia, reduce dal prezioso punto conquistato a Reggio Emilia, si prepara per accogliere la Lucchese anch’essa di ritorno da una importante vittoria nel derby con la Carrarese (3-2).

La squadra toscana attualmente occupa la 10^ posizione in classifica seppure in condivisione con Ancona e Rimini e nelle ultime tre partite ha raggranellato la bellezza di 7 punti.

Nei rossoneri di Mister Maraia – allenatore della Lucchese – non dovrebbero essere tra i convocati il rientrante portiere Di Quinzio, l’attaccante Bianchimano e lo squalificato Matteo Bachini, per il resto l’intera rosa a disposizione appare fortemente motivata per confermare la vena positiva messa in evidenza nel corso delle ultime giornate.

Se Maraia non sorride ad Occhiuzzi – mister bianco – le cose non vanno meglio, infatti in attesa di avere responsi ufficiali circa lo stato di salute di Gelmi e Mordini – infortunati sabato scorso a Reggio Emilia – non saranno sicuramente della partita Travaglini ed Incerti, squalificati per una giornata per somma di ammonizioni.

Il Mister olbiese avrà quindi il suo bel da fare per puntellare la difesa e sostenere il centrocampo e dare manforte alle fasce ma il coach bianco potrà contare anche sui quattro ex, Minala, Babbi, Nanni ed il recuperato Zanchetta.

In questo momento viene davvero difficile ipotizzare quali saranno gli undici della gara, ma siamo certi che – conoscendo Occhiuzzi – scenderanno in campo undici atleti ben motivati a dare il massimo per portare a casa la terza vittoria del campionato. Sarà una partita di alta intensità con due squadre alla ricerca di conferme e sarà altresì importante la spinta emotiva che come al solito la curva riuscirà a trasmettere.

