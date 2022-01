Perché le carote sono arancioni? Sapevate che la pasta è prodotta da oltre 20 anni con grano modificato? Verità e fake news sugli Organismi Geneticamente Modificati: le svelerà la biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino nella video-lezione in collegamento con gli studenti dei licei Mossa e Gramsci di Olbia. L’appuntamento è per lunedì 31 gennaio ore 11.30.

La lezione è inserita nel ciclo “La Scienza a Scuola” di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca.

Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole