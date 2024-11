★VIDEO★ OLBIA. Una situazione vergognosa a cui occorrerebbe porre rimedio quanto prima. Una gigantesca discarica avvolge la ex caserma della Polizia Ferroviaria, situata tra i binari del passaggio a livello centrale e via Vittorio Veneto, con migliaia di lattine e rifiuti di ogni genere.

Una struttura abbandonata da decenni, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, è diventata un enorme ricettacolo di rifiuti solidi e organici in pieno centro. Basta vedere le immagini del video in fondo all’articolo per avere un’idea parziale delle dimensioni del degrado.

Al di là del marciapiede, protetta da una debole rete da giardino, la discarica è ben visibile a tutti coloro che arrivano con gli autobus alla fermata dell’Arst, distante una cinquantina di metri, e a chi passa per recarsi in visita alla chiesa di San Simplicio. Una area centrale estremamente trafficata che sembra completamente dimenticata: una zona franca ma che viene continuamente alimentata.

Dal lato opposto, verso le rotaie, qualcuno ha divelto le sbarre, consentendo a chi cerca un luogo appartato di accedere facilmente all’interno. Una situazione vergognosa, sotto gli occhi di tutti che, però, sembra non interessare a nessuno. Di seguito il video ⬇️