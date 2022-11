Le due barche di Nox Oceani portano lo Yacht Club Cala dei Sardi in Croazia al primo Campionato del mondo RS21. L’evento velico ha preso il via martedì 1° novembre a Biograd na Moru. Tredici le nazioni in gara con 60 velisti.

Direttamente dallo Yacht Club Cala dei Sardi Giorgio Nocella, 10 anni, un promettente timoniere di Optimist, è a bordo con suo padre Andrea, insieme ad Alessandro Balzani, Giuseppe Marras e Costantino Cossu, mentre i cinque componenti della seconda barca di Nox Oceani sono tutti ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 21 anni. Laura Murineddu, Andrea De Matteis, Francesco Columbano, Riccardo Serra e Ferdinand Palomba formano l’equipaggio più giovane della flotta RS21.

Nox Oceani, il sailing team fondato da Francesca de Natale, ha come mission il rispetto per l’ambiente e l’impegno sociale. Con due barche in gara, è il gruppo più numeroso del Campionato. Le competizioni mondiali proseguiranno fino a domenica 6 novembre.

“Essere qui in Croazia – dichiarano il presidente di Nox Oceani Luca Giovannini e il team manager Camillo Zucconi – è la nostra prima vittoria. Il livello è molto alto e i nostri ragazzi hanno la possibilità di vivere una grande esperienza.

Questo primo Campionato del Mondo di classe RS21 è già un successo. Ci sono i più forti professionisti della vela e per noi di Nox sarà una grande sfida considerato l’altissimo livello dei regatanti. È importante esserci e fare esperienza in vista della stagione 2023 dove il mondiale sarà a Puntaldia, in Sardegna”.

“La vela – dicono da Nox Oceani è il veicolo per diffondere un forte messaggio di rispetto dell’ambiente dove i giovani atleti diventano i veri testimonial di questa mission. Non a caso è stato scelto l’RS21, una barca moderna costruita utilizzando materiali riciclati e riciclabili.

Il motore che la spinge dentro e fuori dal porto è elettrico e l’imbarcazione è stata progettata per essere impilabile, così che più barche possano essere trasportate insieme da un solo veicolo”.