PALAU 18 giugno 2025 – Le vele si preparano a danzare tra le rocce granitiche della Gallura e le acque turchesi dell’Arcipelago di La Maddalena. Il Vela Cup, il circuito velico più partecipato d’Italia, sbarca per la prima volta in Sardegna con una tappa che unisce sport e turismo.

Sabato 28 giugno prenderà il via una regata-veleggiata turistica alla portata di tutti, senza limiti di età o requisiti tecnici. Una formula vincente che ha conquistato armatori esperti, regatanti della domenica e famiglie in vacanza.

“Il Vela Cup rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio attraverso il turismo nautico – dichiara Fabrizio Aisoni, assessore al turismo del comune di Palau -. Puntiamo su un modello di sviluppo sostenibile che promuova la nostra identità marinara”.

Il circuito, nato da un’idea di Luca Oriani e dello staff del Giornale della Vela, conquista ogni anno un pubblico variegato da nord a sud della Penisola. La chiave del successo: nessuna burocrazia, basta una barca e l’amore per il mare.

La tappa sarda sarà ospitata dal Marina di Porto Rafael che offrirà due giorni di ormeggio gratuito a tutti gli iscritti. Il percorso della regata si snoda per circa 20 miglia tra Rada di Mezzo Schifo, Cala Francese, le isole di Spargi e Spargiotto, La Maddalena e Punta Coda Sardegna.

Non solo sport: in banchina gli equipaggi saranno protagonisti della “Regata in Cucina”, mentre le serate saranno animate da Aether Porto Rafael. Dopo Porto Rafael, il circuito si sposterà per la tappa dello Yacht Club Cala dei Sardi dal 20 al 22 agosto nel Golfo di Cugnana – Porto Rotondo.