Porto Rotondo 29 settembre 2025 – Porto Rotondo si prepara a ospitare il Campionato Italiano 2025 della Classe Snipe, in programma da giovedì 2 a domenica 5 ottobre. Per la prima volta la manifestazione approda in Sardegna, grazie all’organizzazione dello Yacht Club Porto Rotondo insieme al Consorzio e al Marina, con il supporto del Circolo Velico Nox Oceani.

Sono 30 i team iscritti provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di alcuni equipaggi stranieri che confermano il respiro internazionale di una delle derive più longeve e tecniche al mondo. Già in questi giorni molte imbarcazioni hanno raggiunto il borgo gallurese per allenarsi nel campo di regata del Golfo di Cugnana.

La flotta di casa, nata tre anni fa, sarà presente con sei equipaggi, frutto del lavoro del delegato zonale Giuseppe Marras. Negli ultimi anni in Sardegna sono stati disputati tre Campionati Zonali e ora l’isola compie un ulteriore passo con l’assegnazione del titolo nazionale.

Determinante l’impegno della segretaria nazionale di Classe Maria Elena Balestrieri, che ha contribuito a portare in Gallura non solo il Campionato Italiano ma anche il Campionato Sud Europeo Trofeo Sergio Michel. Un doppio riconoscimento che conferma il ruolo crescente della Sardegna nella vela internazionale.

«Accogliere una regata così importante è per noi motivo di orgoglio e di stimolo – sottolinea il presidente dello Yacht Club Porto Rotondo Fabrizio De Falco –. La Classe Snipe è una delle più tecniche e formative della vela mondiale e siamo felici che abbia scelto la Sardegna per il suo Campionato Italiano».

Il livello tecnico sarà altissimo: a difendere il titolo i campioni italiani in carica Dario Bruni e Francesco Scarselli, insidiati da equipaggi di primo piano come Paolo Lambertenghi – Antonia Contin, Francesco Rossi – Marco Rinaldi, Gioele Toffolo – Stefano Longhi, Pietro Fantoni – Arianna Buzzetti.

Lo Snipe, nato nel 1931, resta una barca formativa capace di forgiare generazioni di campioni. Per Porto Rotondo l’evento ha anche un valore strategico: prolungare la stagione turistica e rafforzare il posizionamento del borgo come sede di grandi manifestazioni sportive.