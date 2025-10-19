Arzachena 19 ottobre 2025 – Oltre 300 atleti di 28 nazioni hanno dato il via, con la cerimonia di inaugurazione, all’“IQFoil Youth & Junior European Championship 2025”, i campionati europei di categoria della nuova disciplina olimpica del windsurf, in programma da oggi fino al 25 ottobre nelle acque del golfo di Arzachena.

La manifestazione, organizzata dal Club Nautico Arzachena con il patrocinio del comune di Arzachena, della Regione autonoma della Sardegna e con il supporto della Federazione Italiana Vela, vedrà sfidarsi i migliori velisti d’Europa dell’IQFoil nelle categorie Under 17 e Under 19.

Gli atleti, in rappresentanza delle proprie nazioni, hanno sfilato sul lungomare di Cannigione con arrivo alla sede del Club Nautico Arzachena, accompagnati dalle autorità civili e militari, dalla banda musicale Città di Arzachena e dai gruppi folk di Palau e Santa Maria d’Arzachena.

“È un grande onore ospitare una manifestazione di questo livello – dichiara il presidente del Club Nautico Arzachena PierSesto Demuro –. Faremo di tutto per ripagare la fiducia accordataci dalla federazione e sarà bellissimo vedere centinaia di giovani atleti confrontarsi e sfidarsi nelle acque del golfo di Arzachena”.

“Lo sport e il divertimento sono un connubio inscindibile – afferma il presidente della Terza Zona FIV Corrado Fara – così come le condizioni di vento e l’accoglienza proposta da chi organizza la manifestazione, per il secondo anno consecutivo in Sardegna dopo l’edizione del 2024 ospitata a Cagliari”.

Il vicesindaco di Arzachena Alessandro Malu e la delegata a sport e spettacolo Nicoletta Orecchioni hanno dato il benvenuto ad atleti e staff delle nazioni in gara, sottolineando il valore strategico di questi eventi in chiave turistica per il territorio.

Significativo il momento in cui è salita sul palco per presentarsi la squadra di Israele, che non è stata fischiata né contestata dal pubblico presente, bensì applaudita al pari delle altre squadre, a conferma del fatto che lo sport deve essere sempre portatore di messaggi e azioni di pace, inclusione e rispetto.

Le gare sono in programma dal 19 al 25 ottobre, quando si svolgeranno le cerimonie di premiazione. Una settimana intensa attende il Club Nautico Arzachena dopo quella appena conclusa del campionato italiano Waszp Open, che ha visto sfidarsi dal 10 al 12 ottobre oltre 30 velisti di vari circoli italiani e stranieri.