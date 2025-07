OLBIA 11 luglio 2025 – Un vero e proprio tsunami di passione quello che si è abbattuto sui circuiti di vendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi all’Olbia Arena. Le due serate del 12 e 13 giugno 2026 hanno registrato il sold out in tempi record, con circa 55mila tagliandi polverizzati in poche ore dal via della vendita generale.

“Sono dati folgoranti – commenta Luca Usai, local promoter delle due serate raggiunto telefonicamente a Imola -. Circa 55mila biglietti venduti per le due date olbiesi rappresentano un risultato straordinario che conferma la fame di musica dal vivo dei sardi e l’appeal unico di Vasco. Con qualche piccolo accorgimento tecnico sull’Olbia Arena – aggiunge Usai, promoter anche del Red Valley confermato anche per il 2026 – si potrebbero raggiungere anche i 60mila paganti”.

Il Blasco torna in Sardegna dopo sei anni dall’ultima volta, quando nel 2019 aveva fatto registrare oltre 60mila spettatori alla Fiera di Cagliari. Questa volta sarà l’Olbia Arena ad accogliere il rocker di Zocca per quella che si preannuncia come una delle tappe più emozionanti del Vasco Live 2026.

La macchina organizzativa che ha portato il komandante in Gallura è la stessa che ha dato vita al Red Valley Festival, manifestazione che ad agosto si terrà a Olbia per il quarto anno consecutivo. Un gruppo di professionisti che ha saputo proiettare la città tra i palchi di riferimento in Italia e che ora ha messo a segno il colpaccio più grande.

Il successo delle vendite fa parte di un fenomeno più ampio: in sole due ore dalla vendita generale sono stati venduti complessivamente 350mila biglietti per tutte le date del tour 2026, che toccherà anche Ferrara, Bari, Ancona e Udine. Un risultato che conferma lo status di Re degli Stadi che Vasco detiene ormai da anni.

I prezzi per l’Arena olbiese vanno dagli 85,33 euro del posto unico ai 97,52 euro del settore Pit Gold, fino ai 182,32 euro del pacchetto Vip Gold che include gadget esclusivi del tour. Per le persone con disabilità il biglietto costa 85,33 euro con accompagnatore gratuito.

Il ritorno di Vasco Rossi in Sardegna rappresenta un evento storico per l’isola e un’occasione unica per migliaia di fan che potranno vivere dal vivo l’energia del rocker che da oltre 50 anni domina le scene musicali italiane. L’appuntamento è fissato per il 12 e 13 giugno 2026 all’Olbia Arena, dove il Blasco è pronto a regalare due notti indimenticabili sotto il cielo gallurese.