Un nuovo regolamento balneare uniformerà le regole lungo tutte le coste della Sardegna. Le Direzioni Marittime di Olbiae Cagliari hanno presentato oggi l’ordinanza di sicurezza per l’estate 2025, frutto di un lavoro congiunto tra la Guardia Costiera, il Ministero e le organizzazioni dei concessionari.

Il documento stabilisce per tutta l’Isola un unico periodo di apertura della stagione balneare: dal 17 maggio al 21 settembre. In questi mesi sarà obbligatoria la presenza del servizio di salvataggio sulle spiagge, con un sistema di segnalazione standardizzato, l’introduzione di cartellonistica plurilingue conforme agli standard europei e l’utilizzo di bandiere colorate per indicare le condizioni del mare e l’attività del soccorso.

Il colore verde segnalerà condizioni favorevoli e assistenza attiva, il giallo condizioni meteo-marine incerte ma presidiate, mentre il rosso indicherà pericolo o balneazione sconsigliata. L’ordinanza prevede anche la razionalizzazione del materiale di primo soccorso obbligatorio per ogni postazione e mantiene differenziazioni territoriali sul fronte mare da presidiare, che varia dagli 80 ai 120 metri, secondo le specificità locali.

L’emanazione della nuova ordinanza di sicurezza balneare rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela del mare e di chi lo frequenta. Le Direzioni Marittime del Nord e Sud Sardegna confermano il loro impegno congiunto per offrire a cittadini e visitatori un’estate improntata alla sicurezza, alla trasparenza e alla responsabilità condivisa.