Il Consorzio Costa Smeralda ha presentato il calendario ufficiale della stagione 2025, inaugurata con il Premio Costa Smeralda. Un programma che si articola tra concerti, mostre, incontri letterari, spettacoli per bambini e appuntamenti dedicati alla tradizione sarda, con eventi distribuiti tra Porto Cervo, Capriccioli, la piazzetta entrale, la piazzetta di Porto Cervo Marina e altri luoghi simbolici.

Sotto la guida del presidente Renzo Persico, del vicepresidente Mario Ferraro e del direttore generale Massimo Marcialis, il Consorzio propone un’estate che mette al centro la cultura e lo spettacolo.

La stagione musicale prenderà il via il 16 luglio con l’esibizione dei Collage. Il programma prevede poi il ritorno sul palco di Irene Grandi, attesa il 21 luglio nella piazzetta di Porto Cervo. Il 31 luglio sarà la volta di Ermal Meta, protagonista di un concerto in coincidenza con l’assemblea del Consorzio. A seguire, Francesco Gabbani si esibirà l’8 agosto nel campo sportivo comunale di Abbiadori, mentre il 20 agosto, protagonista sarà Michele Zarrillo. La chiusura degli eventi principali vedrà il 25 agosto, nella pizzetta di Porto Cervo, il concerto dei Neri Per Caso.

Uno degli appuntamenti centrali dell’estate sarà la celebrazione del sessantesimo anniversario del Costa Smeralda Magazine, prevista per martedì 5 agosto. La rivista ufficiale del Consorzio, fondata nel 1965, ha attraversato sei decenni documentando l’evoluzione del territorio, subendo un importante restyling nel 2022 per adeguarsi ai tempi mantenendo l’identità storica.

Il calendario include anche eventi simbolici come il “Concerto alla Luna”, previsto domenica 10 agosto nella piazzetta Liscia di Vacca, e il “Concerto all’alba”, in programma sabato 26 luglio alle 5:30 sulla spiaggia di Capriccioli. Non mancherà lo spazio per la letteratura con la rassegna Porto Cervo Libri, che ospiterà importanti personalità del mondo editoriale italiano in un ciclo di incontri e presentazioni distribuiti nel borgo.

Il 17 agosto, la piazzetta centrale accoglierà il Gran Gala della Sardegna, serata dedicata al folklore isolano, con canti, balli tradizionali e degustazioni di prodotti enogastronomici locali.

Per i più piccoli il programma offre diversi momenti di intrattenimento, dallo spettacolo del circo del 19 luglio sulla spiaggetta di Porto Cervo, al teatro di marionette in programma l’11 agosto nella piazzetta di Porto Cervo Marina, fino al “Teatro Circo Maccus” del 22 agosto, che proporrà performance circensi pensate per il pubblico infantile.

Dal 5 al 7 settembre si svolgerà la quarta edizione del Longevity Fest, con la direzione artistica di Pietro Mereu e il coordinamento scientifico di Giovanni Scapagnini. Il programma prevede talk con ricercatori delle università di Harvard e UCLA, e due giornate di conferenze curate dal professor Francesco Bertolini dell’università Bocconi, con la partecipazione di rappresentanti di startup e aziende attive nel campo della longevità.

Chiuderà la stagione il Classical Music Festival Costa Smeralda, ospitato al Conference Center di Porto Cervo con quattro serate di musica classica in calendario il 4, 8, 10 e 12 settembre. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.