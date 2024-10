OLBIA. Mentre affrontava la rotatoria Rio Gadduresu in viale Vittorio Veneto, il conducente di una Giulietta non è riuscito a evitare lo scontro frontale con uno scooter guidato da un uomo ubriaco che girava in senso contrario. È accaduto intorno alle 7:00 del mattino. Nell’impatto, il motociclista e una donna incinta a bordo dell’Alfa Romeo sono rimasti feriti. Fortunatamente, i sanitari non hanno riscontrato rischi né per la donna né per il bambino.

L’uomo alla guida dello scooter, malgrado una probabile frattura a un piede, è riuscito ad abbandonare il luogo del sinistro, ma i Carabinieri lo hanno rintracciato in pochi minuti in un giardino di via Lombardia.

Ora rischia una condanna penale per aver causato l’incidente, aver lasciato il luogo del sinistro e guidato in stato di alterazione fisica.