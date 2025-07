ARZACHENA 21 luglio 2025 – La Costa Smeralda ha incoronato per il secondo anno consecutivo U.S. Polo Assn. campione dell‘Italia Polo Challenge. Una vittoria netta quella del team formato da Mattia Orsi, Fabrizio Facello e Pedro Soria che in finale hanno superato 11-7 Costa Smeralda, confermando la supremazia già conquistata nel 2024.

Ma l’epilogo più emozionante è arrivato dalla finalina per il bronzo dove Union/Ecoservice, con i giovani olbiesi Marco Pala e Anita Putzu insieme a Patricio Rattagan, ha battuto ai rigori 11-10 Petra Bianca. Un successo che ha fatto esplodere di gioia il pubblico sardo presente a Porto Cervo per sostenere i “figli dell’isola” arrivati sul podio di un torneo internazionale.

L’evento ha generato un indotto economico diretto e indiretto che sfiora il milione di euro per il territorio. “Anche questa edizione di Italia Polo Challenge ha dimostrato come quello tra la FISE e Comune di Arzachena sia un binomio vincente – dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. Quello di Italia Polo Challenge è un modello funzionante che coinvolge centinaia di persone nella macchina organizzativa e che anche nel 2025 ha generato un indotto economico importante per il territorio”.

La presenza dei due atleti sardi ha ulteriormente impreziosito il torneo organizzato in collaborazione con la Regione Sardegna e Smeralda Holding. La novità dell’edizione 2025 è stata l’istituzione di un circuito di crescita che ha fatto da apripista alle partite principali. In campo Patricio Rattagan, Paolo Grillini e quattro giovani sardi della NextGen del Polo dell’Isola, lo stesso vivaio da cui sono emersi Marco Pala e Anita Putzu.

“Una vittoria che va oltre il risultato e significa tantissimo – sottolinea il consigliere federale Maria Grazia Cecchini-. Chi comincia a giocare a Polo Pony diventa poi giocatore di Polo, con la possibilità di esordire in un torneo internazionale come questo e di raggiungere un terzo posto”.

Andrea White, coordinatrice degli sport non olimpici della FISE, ha espresso soddisfazione per l’evento: “La partecipazione del pubblico e il livello tecnico e organizzativo indicano chiaramente come questa tappa del tour Italia Polo Challenge sia stata all’altezza delle aspettative. Il Polo cresce ed è attraente per le nuove generazioni di coloro che amano i cavalli e questo sport”.

Il torneo di Porto Cervo, terzo e ultimo del 2025 dopo Courmayeur e piazza di Siena a Roma, ha confermato la crescita del movimento in tutta Italia. “Eventi come quello di Porto Cervo tengono alta l’attenzione sull’intero movimento – così Alessandro Giachetti, responsabile del Dipartimento Polo della FISE -. Lo sforzo organizzativo è sempre notevole ma si viene ripagati da un’attenzione generale di pubblico e media che poi si riflette sugli impegni agonistici di livello internazionale”.

L’organizzatore Adriano Motta di The Chukker Company pensa già al futuro: “Sì, stiamo già lavorando sul prossimo appuntamento di Italia Polo Challenge che andrà in scena sulla neve di Courmayeur nel 2026. Se l’edizione dello scorso gennaio è stata spettacolare quella che verrà sarà un pieno di novità e grandi sorprese”.