OLBIA. Rinverdire il “Ballo Skrock” (fatevelo insegnare dai 60enni olbiesi) al ritmo di Night Fever o di Lady Night di Kool & the Gang. Per gli amanti e i nostalgici della musica anni “70/”80 e “90 il DJ Renato Pontoni farà ballare un esercito di post figli dei fiori cresciuti in discoteca con La febbre del Sabato Sera.

Si avvicina una nuova entusiasmante serata del calendario eventi dell’estate olbiese. Giovedì 8 agosto alle 22.00, in piazza Crispi, si terrà il Ceghedaccio, l’evento dance dedicato alla disco music.

La manifestazione, celebre a Udine e in tutto il Veneto, è organizzato da Renato e Carlo Pontoni, protagonisti di un format di successo che da 30 anni si basa su un sano divertimento. «Regole di ieri – spiega Renato Pontoni, patron del Ceghedaccio – che attraggono anche i giovani d’oggi, sempre più presenti alle nostre serate». Il Ceghedaccio è infatti un appuntamento intergenerazionale, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Dietro alla consolle ci sarà l’istrionico Renato Pontoni, incaricato di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20mila titoli. Il pubblico potrà ballare sulle note dei più grandi successi di sempre, da Falco ai Culture Club, dai Duran Duran a Michael Jackson, dai Wham agli Abba, passando per Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Corona, Snap e molti altri ancora. L’ingresso è gratuito per tutti.

«Siamo felici di ospitare questo evento che approda per la prima volta a Olbia – afferma il sindaco Settimo Nizzi –. Invitiamo i nostri concittadini e i turisti a partecipare a una serata di ottima musica».

«Il panorama culturale e musicale della nostra città si arricchisce con questa manifestazione che, auspichiamo, sarà gradita tanto ai giovani degli anni ’80 quanto a quelli di oggi» aggiunge l’assessora alla Cultura Sabrina Serra.