Si è svolto questa mattina, presso l’auditorium comunale di Arzachena, l’evento “Destinazione Gallura 2022-2025, verso una destinazione turistica competitiva e sostenibile”. L’iniziativa, promossa dalle diverse unioni dei comuni galluresi e dalla comunità montana del Monte Acuto, ha riunito oltre 60 operatori turistici del territorio che hanno discusso sui possibili strumenti da adottare per la ripartenza turistica post Covid della Gallura.

L’incontro è stato coordinato da Joseph Ejarque, destination manager di fama internazionale con esperienze importanti nel suo curriculum, fra cui la direzione dell’agenzia regionale per il turismo del Friuli Venezia Giulia e il coordinamento dell’organizzazione dei giochi invernali di Torino 2006. Ejarque ha esposto nel dettaglio le finalità del programma, sottolineando che si tratta di un progetto partecipato di sviluppo turistico con l’obiettivo di aumentare la competitività della macrodestinazione Gallura.

Il programma, inoltre, punta ad accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un intervento di sostegno economico per le imprese elaborato dal Ministero dell’Economia e Finanze. “Nel 2022 il 65% degli italiani lavorerà in smart working per tre giorni a settimana – ha dichiarato Ejarque -. Ciò determinerà un maggiore bisogno di vacanze per evadere dalla quotidianità e la Gallura deve essere pronta ad accogliere queste richieste del mercato”.

Per il prossimo anno, dunque, si prevede una prevalenza di turisti italiani. Il territorio gallurese, tuttavia, ha necessità di proporsi in maniera più coesa verso i mercati esteri. I dati presentati nell’incontro di stamattina hanno evidenziato come nel 2023 il 70% dei cittadini europei pianificherà quattro vacanze brevi e una lunga nell’arco di un anno solare.

All’evento presenti anche i sindaci di Arzachena, Palau, Loiri Porto San Paolo e Calangiuanus. Il progetto comprende attualmente 28 amministrazioni comunali appartenenti alle unioni dei comuni della Gallura e alla comunità montana del Monte Acuto.