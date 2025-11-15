Luogosanto 16 novembre 2025 – Cammini, identità e ospitalità diffusa tornano al centro del dibattito regionale. Il 21 e 22 novembre Luogosanto accoglierà il forum “Turismo lento ed esperienziale. Il 21 e 22 novembre Luogosanto accoglierà il forum regionale “Turismo lento ed esperienziale. Luogosanto e la Gallura laboratori di accoglienza e sostenibilità 365 giorni l’anno”, organizzato dalla Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo.

L’appuntamento si svolgerà all’auditorium comunale “Petru Alluttu” e unirà formazione, confronto e attività sul territorio. La giornata del 21 novembre sarà dedicata a guide turistiche, ambientali ed escursionistiche delle undici Destinazioni di Pellegrinaggio, con la partecipazione di operatori e amministratori locali. Nel pomeriggio si terrà il forum con istituzioni, studiosi, esperti e rappresentanti delle associazioni dei cammini.

Durante l’incontro verrà presentata la nuova guida “Luogosanto per camminare”, realizzata da Terre di Mezzo insieme alla Fondazione. Il percorso propone un itinerario ad anello che riunisce i principali cammini religiosi della Gallura, toccando luoghi simbolo come la Basilica di Nostra Signora di Luogosanto e l’Eremo di San Trano. Il sindaco Agostino Piredda e l’assessore al Turismo Gian Paolo Occhioni illustreranno il ruolo del borgo come destinazione spirituale e outdoor.

Tra gli interventi sono previsti contributi di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, Franco Solinas, presidente della Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio, e Renato Tomasi, responsabile del Settore Valorizzazione Territoriale della Regione. Parteciperanno inoltre esperti come Giuseppe Melis, docente dell’Università di Cagliari, Riccardo Mura, referente dell’ufficio turistico di Luogosanto, e i rappresentanti delle principali realtà dei cammini isolani: Maria Ignazia Deidda, Paolo Loi, Nicola Melis e Valentina Orgiu.

Il programma include approfondimenti dedicati all’outdoor, all’enogastronomia, all’extra-alberghiero e alla mobilità aeroportuale con Telemaco Murgia, Enrico Casini, Gavino Sanna, Maurizio Battelli e Lucio Murru. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu.

Il 22 novembre si svolgerà il press tour aperto a giornalisti, blogger, operatori e cittadini. Il percorso interesserà parte dell’itinerario descritto nella guida, attraversando centro storico, Porta Santa, boschi e panorami dell’Alta Gallura, per offrire un’esperienza diretta del territorio. Iscrizioni e informazioni sono disponibili tramite la Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna e gli uffici comunali e parrocchiali di Luogosanto.