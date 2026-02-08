Olbia 6 febbraio 2026 – Strategia e mercato nordamericano sono al centro dell’incontro dal titolo “L’internazionalizzazione del prodotto turistico”, in programma venerdì 20 febbraio 2026, dalle 10:00 alle 13:30, nell’aula magna Robert F. Engle dell’aeroporto “S.A. Karim Aga Khan” Olbia Costa Smeralda.

L’appuntamento è a ingresso libero ed è rivolto a tutti gli operatori della filiera turistica, dagli albergatori alle agenzie di viaggio, includendo i servizi di mobilità e gli operatori delle esperienze.

A moderare i lavori sarà Antonio Usai, coordinatore del Macronodo UNISS del Competence Center ARTES 4.0. “L’innovazione e il turismo sono strettamente legati o viaggiano su strade parallele? – si chiede Usai -. L’internazionalizzazione delle destinazioni turistiche è un processo spontaneo derivante dalla disponibilità di collegamenti o richiede una attenta strategia per sviluppare prodotti in linea con l’aspettativa e i desideri dei differenti turisti provenienti dal mondo?”.

Il focus guarda anche al collegamento diretto annunciato da Delta Airlines da maggio 2026 tra New York e Olbia. “Un mercato evoluto, con una alta concentrazione di hi spending, che andrà alla ricerca di nuove proposte di visita per sfruttare il nuovo collegamento diretto che Delta Airlines propone da maggio 2026 tra New York e Olbia”, afferma Usai, indicando l’obiettivo dell’appuntamento: mettere gli operatori sardi nelle condizioni di misurare prodotto e posizionamento sul target statunitense.

Nel programma è previsto l’intervento di Antonio Zacchera, vice presidente Confindustria Alberghi, dedicato ai driver “Turismo, Cultura e Benessere”, con un’analisi delle tendenze internazionali e dell’integrazione dell’offerta locale nei circuiti globali.

Il segmento sulle rotte verso gli Stati Uniti e sul rapporto tra network dei voli diretti e sinergia con il territorio prevede un caso di studio dalla Sicilia con Nico Torrisi, amministratore delegato dell’aeroporto di Catania, e Marcello Mangia, amministratore delegato del Gruppo Mangia’s.

Tra i contributi attesi, quello di Paola Saraceni, Regional Sales Director di Delta Vacations, il tour operator del vettore statunitense: “Con dati e suggerimenti pratici – sottolinea Usai – spiegherà la scelta di posizionamento del volo e le importanti aspettative riposte nella destinazione”.

L’approfondimento sul turismo leisure e luxury per clientela USA e Canada sarà a cura di Luigi De Santis, fondatore e managing director della piattaforma internazionale di esperienze TRUE. Seguirà la tavola rotonda “L’innovazione al servizio del territorio”, dedicata a tecnologia e soluzioni a misura di turista, con gli interventi di Marco Romano dell’Università di Catania, Giuseppe Antonio Sofia del MIMIT-CMI, Pietro Esposito della Camera di commercio di Sassari, Andrea Brogni di ARTES 4.0 e Gian Mario Pileri di Fiavet Sardegna. Le conclusioni sono affidate all’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu.