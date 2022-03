ARZACHENA. Il comune smeraldino ospiterà nel weekend dal 6 all’8 maggio il press tour “Destination wedding”. L’evento, che vedrà la partecipazione di giornalisti di magazines e case editrici specializzate nel segmento dei matrimoni e del lusso, è organizzato dall’assessorato al turismo del comune di Arzachena in collaborazione con l’azienda Welcome to Sardegna, specializzata in progetti di marketing territoriale.

Il press tour prevede shooting fotografici, escursioni per i giornalisti e una tavola rotonda a cui parteciperanno i rappresentanti di diverse associazioni di categoria che riuniscono gli operatori economici del settore.

L’obiettivo dell’assessora al Turismo Cristina Usai è quello di portare avanti il progetto “Wedding to Sardinia”, elaborato nel 2018 dalla Camera di Commercio del nord Sardegna. “Questo particolare segmento di mercato – ha dichiarato Cristina Usai – rappresenta una ulteriore opportunità per rilanciare l’immagine e la notorietà delle variegate risorse naturalistiche, storiche e architettoniche di Arzachena. Centinaia di aziende e operatori sono potenzialmente coinvolti grazie al business che ruota attorno all’organizzazione di un matrimonio. Auspichiamo importanti risvolti economici per hotel, ristoranti, flower designer, agenzie di intrattenimento, parrucchieri, estetisti, fotografi, musicisti e wedding planner”.

Il settore del wedding tourism (turismo dei matrimoni) vede una crescente domanda da parte degli operatori esteri che guardano all’Italia come location ideale. Il bel paese è nell’immaginario collettivo una meta turistica senza eguali con luoghi di straordinaria bellezza da visitare almeno una volta nella vita.

Il comune di Arzachena sta lavorando anche a un regolamento per la celebrazioni dei riti civili nei luoghi più scenografici del territorio e, al momento, sono stati individuati la spiaggia di Capriccioli e il nuraghe Albucciu.