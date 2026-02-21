Olbia 21 febbraio 2026 – Prende il via domenica 22 febbraio nel Golfo di Olbia il Trofeo dei Circoli 2026. La prima tappa inaugura un nuovo campionato dedicato alla vela da crociera nel Nord-Est della Sardegna.

La manifestazione, sponsorizzata dalla casa orologiera veneziana Out of Order e dalla Cantina delle Vigne di Piero Mancini, segna il ritorno della vela invernale con un circuito articolato in cinque appuntamenti tra inverno e primavera. Le regate si svolgeranno lungo rotte costiere comprese tra l’Arcipelago di La Maddalena e La Caletta.

Il progetto è promosso sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e nasce dalla collaborazione tra Circolo Nautico La Caletta, Circolo Nautico Olbia, Lega Navale Italiana – Sezione di Olbia, Yacht Club Cala dei Sardi e Yacht Club Puntaldia. Collaborano anche Circolo Diportisti Olbiesi, Lega Navale Italiana – Sezione di Golfo Aranci e Lega Navale Italiana – Sezione di San Teodoro.

Oltre alle classifiche delle singole prove, che premieranno armatori ed equipaggi nelle diverse categorie, è prevista una graduatoria finale per Circoli. Il punteggio di ogni tappa sarà determinato dal miglior classificato e dall’ultimo degli equipaggi appartenenti allo stesso sodalizio. Una formula che coinvolge tutte le barche e rafforza la dimensione collettiva della competizione.

La prima regata partirà domenica 22 febbraio 2026 nelle acque del Golfo di Olbia con percorso costiero tra Capo Ceraso, Tavolara e Porto Istana. L’evento è aperto a imbarcazioni da diporto monoscafo cabinate, sia in armo libero sia in vele bianche.

All’arrivo gli equipaggi saranno accolti dai Circoli organizzatori per la premiazione e un rinfresco. Le iscrizioni per tutte le tappe sono centralizzate presso il Circolo Nautico Olbia, mentre le informazioni sono disponibili presso i singoli club aderenti.