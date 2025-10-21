Olbia 21 ottobre 2025 – Straordinaria prova per i nuotatori master della OlbiaNuoto nella 10 chilometri a staffetta tra Gonnesa e Portoscuso. Il team formato da Tomaso Deiana, Luigi Califano, Giuliano Pinna e Fabio Varone ha conquistato il primo posto nella categoria 200 e il secondo nella classifica generale, confermandosi tra le squadre più competitive del circuito sardo di nuoto in acque libere.

La gara, organizzata da Msp Italia, ha proposto per la prima volta una formula inedita per la Sardegna: 10 chilometri di percorso costiero, suddivisi in quattro frazioni da 2.500 metri ciascuna. La partenza è avvenuta dalla spiaggia di Porto Paglia, nel comune di Gonnesa, con arrivo a Portopaglietto, nel territorio di Portoscuso.

Un risultato che premia la dedizione e l’impegno dei master olbiesi, capaci di distinguersi ancora una volta nelle competizioni regionali e di portare in alto i colori della OlbiaNuoto.