Olbia 9 agosto 2025 – In occasione del Red Valley Festival, Trenitalia e Regione Sardegna attiveranno treni straordinari tra Olbia e Sassari dal 12 al 17 agosto, garantendo oltre 9.300 posti aggiuntivi per facilitare l’arrivo e la partenza dei partecipanti.

Saranno diciassette i collegamenti supplementari, con fermate intermedie a Olbia Terranova, Su Canale, Monti Telti, Berchidda, Oschiri, Ozieri Chilivani e Ploaghe. Tra gli orari previsti: da Sassari a Olbia partenze alle 12:00 (13, 14, 16 agosto), alle 17:05 (15 agosto) e alle 17:12 (12, 13, 14, 16 agosto).

In direzione opposta, partenze da Olbia alle 07:20 (13, 14, 15 agosto), alle 10:48 (15, 17 agosto), alle 12:35 (17 agosto) e alle 14:55 (13, 14, 16 agosto). I biglietti saranno disponibili dal 9 agosto su tutti i canali di Trenitalia. È obbligatorio viaggiare muniti di titolo di viaggio.