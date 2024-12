OLBIA. Il nuorese Ottavio Demontis, atleta della Asd Passione Apnea di Olbia, ha collezionato ben tre argenti, laureandosi vice campione del mondo, ai primi campionati mondiali di Apnea appena conclusi a Lignano Sabbiadoro (16/20 novembre).

Demontis, 48 anni, fisico scolpito e polmoni da primato, ha guadagnato il secondo posto in tutte e tre le discipline in programma: DNF (Rana subacquea) DYN-BF (Dinamica con Pinne) STA (Apnea statica). In Friuli-Venezia Giulia, accompagnato dal suo preparatore atletico Antomanso Fresi, l’apneista è stato l’unico sardo convocato nella nazionale italiana e si è misurato con oltre 70 atleti provenienti da Asia, Africa, Oceania ed Europa nel “1st Para Freediving and Para Finswimming World Championship”.

La CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) e la FiPSAS Italia (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) ente organizzatore della manifestazione, ha ufficializzato l’ingresso dell’apnea e del nuoto pinnato paralimpico nel calendario della prossima edizione dei World Games in programma nel 2025 in China.

“Arrivo a questo risultato dopo tanti sacrifici a partire dallo spostamento da Nuoro a Olbia, andata e ritorno 200 km, solo per potermi allenare – ha detto Ottavio Demontis – ma questo mondiale mi ripaga degli sforzi fatti per prepararmi al meglio per questo evento. È stata una gioia immensa per me rappresentare il mio Paese e indossare la divisa della nazionale italiana. È un sogno che da bambino portavo dentro di me e anche se le gare sono appena finite, sono ancora felicemente pervaso da questa gioia di aver conquistato tre piazze d’onore: essere il vice campione del mondo mi inorgoglisce”.

Ottavio Demontis, a domanda specifica, aggiunge: “Dedico questa vittoria al mio allenatore Antomaso Fresi che mi ha accompagnato e supportato non solo dal lato tecnico ma anche umano. E ringrazio anche la mia squadra Asd Passione Apnea di Olbia, Maurizio Marini e in particolare Mariano Satta e Andrea Canu per il lungo periodo di allenamenti e la messa a punto delle attrezzature tecniche per dare il meglio in gara”.

Appuntamento in Cina?



“Io mi tengo pronto allenandomi al meglio e tendo di migliorarmi costantemente. Se la nazionale chiama per me sarebbe un nuovo grande sogno. Ad Maiora!”