È tutto pronto a Olbia per l’ottava edizione della Remata Sant’Antonio Abate, in programma sabato 12 aprile 2025sullo specchio d’acqua di via Redipuglia. L’inizio della gara è previsto alle ore 10, con un ricco programma che coinvolgerà scuole, associazioni e realtà nautiche del territorio.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Sant’Antonio Abate capeggiato dall’ex nostromo della Vespucci, Antioco Tilocca, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, vedrà scendere in acqua le tradizionali imbarcazioni “gozzo nazionale”, condotte da equipaggi misti formati da studenti e atleti.

Tra i partecipanti, gli studenti delle scuole:

• Istituto comprensivo statale Loiri Porto San Paolo

• IIS Amsicora sede IPIA Olbia

• Istituto Nautico Mario Paglietti di Porto Torres

• Istituto Nautico G. Garibaldi La Maddalena

• Istituto Nautico Attilio Deffenu Olbia

• Liceo Scientifico Lorenzo Mossa Olbia

Fondamentale il contributo delle realtà nautiche che collaborano all’evento: Marina della Sacra Famiglia, Yacht Club Cala dei Sardi Olbia, Lega Navale di Porto San Paolo e Gruppo Remiero Golfo Aranci ASD.

Oltre alla regata, la giornata sarà animata da attività collaterali legate al mondo marinaro, come la gara di nodi e il lancio del sacchetto, che metteranno alla prova le abilità tecniche dei partecipanti.

Un evento che unisce sport, tradizione e formazione, confermando la centralità del mare nella vita e nella cultura della città.