OLBIA. La terza edizione del Memorial dedicato a Rita Denza, storica ristoratrice del Gallura, si è conclusa ieri, sabato 14 dicembre, con la cerimonia di premiazione nel ristorante La Caffetteria della Nonna di Murta Maria. Durante l’evento, organizzato dall’Accademia Italiana della Cucina, dieci coppie di studenti dell’IPSAR Costa Smeralda di Arzachena sono state esaminate dalla giuria dopo aver svolto, la scorsa settimana, la prova pratica con piatto e abbinamento.

I VINCITORI. Il primo premio è stato assegnato a Nicolò Diana (5D) e Gabriele Degortes (5C) per il piatto “Trilogia di molluschi” abbinato al cocktail “Civico 145” (dall’ubicazione in corso Umberto a Olbia del Gallura). Il secondo posto è stato conquistato da Mattia Pileri (4E) e Ambra Ragnedda (4C), mentre il terzo è andato a Francesco Mette (4D) e Lorenzo Magro (4B).

Le tre coppie vincitrici hanno ricevuto premi in denaro, medaglie e ulteriori riconoscimenti: il trofeo per i primi classificati e targhe per i secondi e terzi. Alle altre sette coppie è stata consegnata una medaglia di partecipazione. La premiazione si è svolta in un’atmosfera conviviale, presenti circa 200 ospiti, arricchita dalla presenza sui tavoli di numerosi galli, simbolo del ristorante Gallura, collezionati da Rita Denza durante la sua carriera. I cimeli, messi a disposizione per l’occasione dal compagno Arnaldo Pascal, hanno aggiunto un tocco speciale per ricordare la figura della grande ristoratrice.

“I ragazzi hanno dimostrato impegno e talento, qualità fondamentali per il loro futuro professionale – ha dichiarato Massimo Putzu, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina -. Questo memorial non è solo un tributo alla figura di Rita Denza, ma anche un’occasione per trasmettere ai giovani l’importanza delle tradizioni culinarie del nostro territorio”.

Durante la serata lo chef Emilio Giagnoni, giovane olbiese che lavora in un prestigioso ristorante di Parigi ha raccontato il suo percorso professionale. “La testimonianza di Emilio è un esempio concreto per gli studenti – ha aggiunto Putzu -. Dimostra che con sacrificio e determinazione si possono raggiungere traguardi importanti, pur partendo da una realtà locale come la nostra”.

A sorpresa, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha annunciato che imprenditori locali stanno lavorando per aprire un ristorante proprio in corso Umberto 145, dove per tanti anni il Gallura, di Rita Denza, ha rappresentato un prestigioso punto di riferimento per la cucina internazionale.

GLI ALTRI FINALISTI. Oltre ai vincitori, hanno partecipato alla competizione: Giovanni Fronteddu (3C) e Andrea Meloni (4C), Matilde Maccarrone (4D) e Nicolò Murgia (4B), Gabriele Frau (4E) e Nicola Marche (5B), Riccardo Dessì (4D) e Marcello Calabrò (3C), Aram Barletti (3D) e Eleonora Ciampa (4C), Cristian Marche (5D) e Antonio Pili (5B), Francesco Soru (3D) e Davide Maccioni (3B).

LA GIURIA. I criteri di valutazione hanno incluso tecnica, presentazione e armonia tra i sapori. La giuria era formata da Massimo Putzu, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, Marco Bittau, direttore del Centro Studi Regionale dell’Accademia, Nicola Pandolfi, sommelier ed ex docente dell’Ipsar, Gabriela Sechi, vicepresidente dell’Associazione Cuochi di Gallura e lo chef Giorgio Corongiu, storico capo brigata del ristorante Gallura.