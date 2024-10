OLBIA. Dopo il successo dei precedenti eventi dedicati a Olbia romana e alla Tomba dei giganti di Pascaredda, il terzo appuntamento organizzato da Sardegna Turistica in collaborazione con il Community Hub di Olbia, sarà dedicato ai monumenti megalitici presenti in Gallura: si parlerà di dolmen e della loro evoluzione in tombe dei giganti, dei tafoni e dei circoli megalitici, molto spazio sarà dedicato ai siti presenti ad Arzachena.

L’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione, in qualità di ospite della serata, dell’archeologa Angela Antona che negli anni passati ha lavorato e scavato proprio in questi siti archeologici. L’incontro sarà moderato da Gian Mario Figoni Frau responsabile dell’associazione Sardegna Turistica. L’evento è aperto al pubblico e gratuito, si consiglia di registrarsi scrivendo una mail a info@olbiacommunityhub.it o chiamando al numero 345 999 0314.