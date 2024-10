TEMPIO PAUSANIA. I Carabinieri di Tempio, col supporto della compagnia di Siniscola e dello squadrone Cacciatori di Sardegna, nell’ambito delle indagini coordinate dal procuratore Gregorio Capasso e dal sostituto procuratore Daniele Rosa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale nei confronti di due uomini residenti a Galtellì.

In concorso con un terza persona, residente ad Orosei e arrestata per gli stessi fatti, sono indagati per tentato omicidio con l’uso di un’arma ai danni di un 25enne di Tempio Pausania.

I fatti risalgono allo scorso luglio. In una piazza nel centro storico del paese, dopo aver aggredito la vittima con calci e pugni, uno avrebbe esploso al suo indirizzo due colpi d’arma da fuoco. La vittima era riuscita a nascondersi fino all’arrivo di altre persone in piazza.

Le indagini, sotto il coordinamento della procura di Tempio Pausania, seguirebbero la pista del narcotraffico.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Sassari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.