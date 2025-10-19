Olbia 19 ottobre 2025 – Luca Van Assche è il vincitore della terza edizione dell’Olbia Challenger. Il francese ha superato Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-6(5) 6-7(1) 6-2 al termine di un match durato oltre tre ore, il più lungo dell’intero torneo. Sul campo centrale del Tennis Club Terranova, i due finalisti hanno regalato al pubblico una partita di alto livello, chiudendo nel migliore dei modi la stagione del circuito Challenger in Sardegna.

Per Van Assche si tratta del quarto titolo in carriera nella categoria, il primo dal 2023, che gli vale il ritorno nella Top 200 del ranking mondiale, alla posizione numero 165. “Devo fare i complimenti a Pablo perché è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato ancora una volta – ha detto Luca Van Assche dopo la vittoria finale –. Abbiamo entrambi disputato una rassegna meravigliosa e sono anche felice di aver giocato davanti a molto pubblico dal primo turno fino alla finale”.

Anche Carreno Busta ha salutato Olbia con soddisfazione, tornando in Top 100 alla posizione numero 97 dopo un percorso convincente sui campi in terra battuta della Cloto Arena.

L’edizione 2025 del torneo ha chiuso la stagione di MEF Tennis Events, organizzatrice delle tappe di Tenerife, Parma, Perugia, Todi e Olbia. “Comincerei parlando dall’eccezionale risposta del pubblico in questa ultima tappa dell’anno per noi – ha dichiarato Marcello Marchesini, amministratore unico di MEF Tennis Events –. Siamo sempre felici di passare da quest’isola anche perché ogni volta c’è un’affluenza incredibile e una bella atmosfera. È stata una settimana positiva sotto ogni punto di vista e sono contento che questa volta la finale sia stata accompagnata da una giornata di sole meravigliosa”.

Marchesini ha poi sottolineato la solidità della collaborazione con il circolo olbiese: “La sinergia con il Tennis Club Terranova ha permesso al torneo di crescere anno dopo anno. Qui lavoriamo con persone che oramai sono diventate amici, estremamente competenti, e anche questo fa sì che collaborare sia un piacere”.