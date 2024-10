★VIDEO★ Risultato storico per il Tennis club Terranova di Olbia che alla prima partecipazione ha fatto Centro conquistando lo scudetto italiano di Tennis in Carrozzina dopo aver battuto il Cus Torino 2-1 all match Ball Bra di Cuneo.

Accompagnati in Piemonte dal tesoriere del club Valentino Coizza i tre tennisti Mario Cabras Marco Pincella è il numero uno italiano Luca Arca hanno dato prova di grande tecnica forza e precisione, battendo tutti gli avversari fino alla combattuta finale in cui gli atleti olbiesi hanno dato il meglio portando a casa scudetto e trofeo. Di seguito il servizio andato in onda nel TG di Telesardegna: