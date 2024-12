Un fine settimana all’insegna del talento e dello spettacolo ha animato il Tc Terranova di Olbia, dove i migliori under 14 d’Italia si sono sfidati in una delle fasi di qualificazione nazionale della Coppa d’Inverno. Sui campi coperti del circolo al parco Fausto Noce, i giovani tennisti nati nel 2010 e 2011 hanno dato vita a emozionanti gare a squadre, regalando al pubblico tre giorni di grande sport.

Il trionfo del Piemonte

A imporsi è stata la rappresentativa del Piemonte, grande favorita, che ha battuto in finale il Veneto per 4-1, conquistando l’accesso alla Final Four. Durante il torneo, il Piemonte ha confermato il suo dominio superando anche le altre due squadre in gara: la Sardegna e le Marche. Per la Sardegna, guidata dai tecnici Dionigi Mostallino e Paolo Pani, la competizione si è conclusa con una sconfitta contro le Marche per 5-1.

I giovani talenti sardi

C’era grande attesa per le performance dei tennisti sardi, tra cui i due gioielli del Tc Terranova, Daniel Frasconi e Diletta Rasenti, campioni sardi under 14 in carica. I due giovani atleti si sono battuti con grinta, dimostrando di poter competere con i migliori pari categoria italiani. Pur non riuscendo a qualificare la Sardegna alla fase finale, Frasconi e Rasenti hanno disputato incontri di alto livello contro avversari di grande caratura.

“Abbiamo ospitato quattro squadre con i giovani più forti d’Italia. Ci ha fatto piacere vedere Daniel e Diletta in rappresentativa, una conferma del grande lavoro del nostro settore tecnico – ha dichiarato il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco -. Hanno giocato con onore contro il Piemonte, mostrando di poter competere già a livelli elevati”.

La squadra sarda

Oltre a Frasconi e Rasenti, la squadra isolana comprendeva:

•Francesco Ceccarelli (Ct Decimomannu)

•Lorenzo Cossu (Ct Decimomannu)

•Tommaso Nurra (Accademia Tennis Sassari)

•Viola Satta (Tc Carbonia)

•Vittoria Migliavacca (Tc Cagliari)

•Giulia Putzu (Accademia Tennis Sassari)

Le gare, articolate in singolari e doppi, hanno previsto sfide maschili e femminili nelle categorie under 13 e under 14, con eventuale doppio misto decisivo in caso di parità.

Un circolo all’altezza

Il Tc Terranova si conferma un punto di riferimento per il tennis giovanile italiano. “Abbiamo puntato sulla qualità dell’insegnamento e i risultati ci danno ragione – ha aggiunto Bianco –. Il circolo ha ricevuto il gradimento delle delegazioni e si è dimostrato pronto per ospitare eventi di alto livello, come la Coppa d’Inverno, che mancava da tanti anni”.

L’evento ha ribadito il valore della struttura e del settore tecnico del Tc Terranova, che si pone sempre più come una fucina di talenti, capace di portare i giovani atleti sardi a competere con i migliori tennisti del panorama nazionale.