TEMPIO PAUSANIA. Venerdì 26 Luglio alle ore 20:30 con la sfilata per le vie del centro storico di Tempio Pausania prende il via il 38º Incontro Internazionale del Folklore Isa Bionda. Dopo il corteo i gruppi si concentreranno in piazza Gallura dove è stato allestito il palco che ospiterà balli e canti.

Saranno presenti gruppi dalla Sardegna, Italia e i graditi ospiti internazionali dalla Slovacchia, Panama e Polonia. Quest’anno l’evento si declina in alcune serate itineranti che vedrà coinvolte diverse città: il 27 luglio Badesi, domenica 28 Olbia e martedì 30 Aggius.

L’incontro come ogni anno si svolgerà durante le serate estive con spettacoli ricchi di balli e canti all’insegna delle tradizioni e propone, oggi più che mai, una riflessione di comunanza e rispetto tra genti diverse nel solco di quel significato etimologìco della parola Folklore, “sapere del popolo “, saper convivere pacificamente.