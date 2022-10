TEMPIO. Sarà la Cenerentola di Rossini ad inaugurare, il prossimo 14 ottobre, il Festival Bernardo De Muro al Teatro del Carmine. La prima opera lirica prodotta in Gallura è stata presentata alla stampa questa mattina nella sala di rappresentanza del Palazzo comunale.

Lo spettacolo andrà in scena anche il 16 ottobre. Ideato e realizzata dall’Accademia musicale Bernardo De Muro in collaborazione con l’Accademia rossiniana del Rossini Opera Festival e il supporto del comune di Tempio, esprime la sinergia tra Tempio e Pesaro, voluta per unire, nel nome della musica, due città che hanno dato i natali a grandi artisti.

A presentare l’evento, con la presidente dell’Accademia De Muro, Sara Russo e il suo direttore artistico Fabrizio Ruggero, il sindaco di Tempio Gianni Addis, l’assessore alla Cultura Monica Liguori, l’assessore al Turismo Elizabeth Vargiu e, in collegamento dalle Marche, Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, presidente del Rossini Opera Festival e Cristian Della Chiara, direttore generale del Rossini Opera Festival.

“Inaugurare la nuova stagione lirica cittadina con una produzione ideata a Tempio è senza dubbio un’occasione di grande prestigio – ha dichiarato il sindaco di Tempio Gianni Addis – che traccia una linea di continuità con l’opera del nostro illustre concittadino Bernardo De Muro e ci permette anche di vedere le potenzialità del nostro territorio in questo ambito culturale”.

Presente all’evento inaugurale anche il cast che salirà sul palco: Tamar Ugrekhelidze è Angelina-Cenerentola, Claire Coolen è Tisbe, Aleksandra Szmyd è Clorinda, Gianluca Lentini veste i panni di Don Magnifico, Valerio Pagano quelli di Alidoro, Marco Puggioni è Don Ramiro e Carlo Sgura è Dandini.

La Cenerentola andrà in scena il 14 ottobre alle ore 20:30 e il 16 ottobre alle ore 17:00. È possibile acquistare i biglietti contattando l’ufficio turistico cittadino ,presso lo Spazio Faber a Tempio, oppure tramite il numero 379 2701862 o la mail info@accademiabernardodemuro.it.