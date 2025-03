OLBIA. Le famiglie Muzzetto e Sannino, insieme agli amici più stretti, hanno organizzato un motoraduno per rendere omaggio ad Amedeo Sannino, storico meccanico e biker di Olbia.

L’appuntamento si è tenuto presso il distributore Beyfin di via Vittorio Veneto in occasione del funerale che si è svolto alle ore 16 nella chiesa di Santa Vittoria a Telti. Un gesto simbolico e semplice per celebrare la passione e lo spirito di comunità che Amedeo Sannino ha sempre rappresentato.