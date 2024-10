OLBIA. Una crescita significativa che rappresenta pienamente la determinazione e l’intelligenza di un’imprenditrice nuorese diventata in poco tempo una “editrice pura”, unica nel suo genere in Sardegna: Caterina Cosseddu. È stata lei, insieme al suo braccio destro, il regista e tecnico polivalente Gianluca Sotgiu, a decidere di apportare un cambiamento alla guida del telegiornale, puntando su un giornalista di razza proveniente dalla carta stampata: Antony Muroni.

“Il Tg di TeleSardegna non parte da zero – dice Muroni, che lancerà il nuovo TG domani, 2 ottobre – ma può contare su una redazione giovane, cresciuta molto sotto la guida del precedente direttore Giuseppe Sanna, il quale mantiene un ruolo di coordinamento.”

L’informazione dell’emittente bi-centrica, con sedi a Cagliari e Nuoro, ha registrato negli ultimi anni notevoli miglioramenti qualitativi, anche grazie all’inserimento di nuovi collaboratori. Sotto la costante direzione di Giuseppe Sanna, Antony Muroni eredita una solida base di ascolti e, già dalla prossima stagione, si punta a ulteriori miglioramenti.

“La capillarità della presenza sui territori, l’ambizione di essere percepiti come autorevoli e plurali, e la crescita di nuove leve – aggiunge il neo direttore – sono le tre missioni principali nella ricetta di un TG che pone al centro delle cronache e dei racconti prima di tutto le persone e le loro vite. In Gallura possiamo contare sulla competenza di collaboratori autorevoli come Mauro e Silvia Orrù, e presto si aggiungeranno altre firme per coprire l’intero territorio.”