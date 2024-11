OLBIA. Andrà in scena sabato 18 maggio alle 19:00, nello spazio di Su Entu, in via Basilicata 24/26, “L’altalena”, lo spettacolo di e con Andrea Serra. Un monologo tratto dall’omonimo libro che esplora le sfide dell’educazione nella delicata cornice del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale microcitemico di Cagliari dove Serra insegna da diciotto anni.

La serata, durante la quale verrà presentato anche il libro, è organizzato da Su Entu. “L’Altalena” è uno spettacolo che intreccia storie di coraggio, dolore e gioia, offrendo uno scorcio sulle vite dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie. Attraverso una narrazione potente e una regia premurosa, mira a sensibilizzare il pubblico su questa importante tematica, promuovendo un messaggio di speranza e resilienza.

Andrea Serra sceglie un approccio empatico e coinvolgente, offre il suo sguardo attento e complice su una realtà spesso “invisibile”, mettendo in pratica l’assunto per cui ovunque ci sia qualcuno riunito per

imparare, lì c’è la scuola. “L’ingresso è a offerta libera e consapevole” fanno sapere gli organizzatori.