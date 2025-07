CAGLIARI 14 luglio 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato da Giovanni Sarti contro la Provincia di Sassari, confermando la decadenza dell’ex presidente del CIPNES e la legittimità della nomina di Antonio Loriga come nuovo delegato provinciale. La sentenza, depositata l’11 luglio con il numero 1051/2024, chiude una lunga battaglia legale iniziata nel novembre 2024.

La vicenda trae origine dalla riforma dell’assetto territoriale delle province sarde, sancita dalla legge regionale 9/2024 che ha portato alla soppressione della Provincia di Sassari e alla nascita della Provincia del Nord Est Sardegna. Con decreto n. 11 del 15 novembre 2024, il commissario straordinario della ex Provincia di Sassari, Gian Piero Scanu, aveva dichiarato cessata la designazione di Sarti e nominato Loriga quale nuovo rappresentante nel Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna.

Sarti aveva contestato la decisione sostenendo che la sua decadenza non poteva essere automatica e che avrebbe dovuto essere preceduta da un formale procedimento di revoca. L’ex presidente del CIPNES aveva anche sollevato questioni di incompatibilità, evidenziando che Loriga, consigliere comunale di Olbia con oltre 15.000 abitanti, si trovava in una situazione incompatibile secondo il decreto legislativo 39/2013.

Il tribunale ha però ritenuto infondate tutte le argomentazioni del ricorrente. I giudici della seconda sezione, presieduti da Tito Aru e con estensore il referendario Silvio Esposito, hanno chiarito che “la decadenza del sig. Sarti era un effetto diretto e inevitabile della riforma istituzionale”. La sentenza sottolinea come il passaggio delle competenze territoriali alla Provincia del Nord Est Sardegna abbia fatto venir meno la legittimazione del delegato della soppressa Provincia di Sassari.

Particolarmente significativo il riconoscimento della correttezza procedurale seguita dalle amministrazioni coinvolte. La nomina di Loriga è avvenuta “sentito il dott. Gaspare Piccinnu amministratore straordinario della Provincia del Nord Est Sardegna e preso atto della sua proposta”, rispettando il principio di leale collaborazione previsto dall’articolo 2 della legge regionale 9/2024.

Il TAR ha inoltre dichiarato improcedibili le censure relative alla nomina di Loriga, rilevando che Sarti, essendo decaduto, non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio concreto dall’eventuale annullamento del nuovo incarico. Il tribunale ha definito il decreto impugnato come “sostanzialmente ricognitivo degli effetti già prodottisi ex lege in ragione della riforma degli enti territoriali”.

Nel frattempo, il CIPNES ha proseguito le sue attività sotto la nuova governance. Lo scorso 7 febbraio, l’assemblea generale ha eletto Livio Fideli come nuovo presidente, con Antonio Loriga nel ruolo di vicepresidente. Fideli, medico dentista e figura storica di Forza Italia a Olbia, ha ottenuto l’unanimità dei consensi.