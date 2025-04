OLBIA. L’Olbia Calcio è orgogliosa di annunciare che tre dei suoi giovani talenti classe 2008 saranno protagonisti in due prestigiosi appuntamenti del panorama giovanile nazionale.

Nicolò Cassitta ed Enrico Cubeddu sono stati convocati per prendere parte a un’amichevole della Juniores Cup, in programma lunedì 7 aprile alle 14:00 a Ostia. Un’occasione importante per mettersi in mostra tra i migliori prospetti italiani.

Ma non finisce qui: Enrico Cubeddu, insieme ad Alessandro Bertini, parteciperà anche al Torneo delle Regioni riservato alla categoria Allievi Under 17. La competizione si terrà in Sicilia dal 12 al 15 aprile e vedrà la rappresentativa sarda sfidare Piemonte, Toscana e Umbria nel triangolare d’apertura.

Un grande in bocca al lupo ai giovani Guardiani del Faro, con l’augurio che questa esperienza sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.