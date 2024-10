“I consiglieri comunali del Partito Democratico olbiese esprimono la loro preoccupazione in merito al definanziamento di circa 500 milioni di euro di fondi del PNRR destinati a 377 comuni della Sardegna”.

Secondo Stefano Spada, Ivana Russu, Maddalena Corda, Gianluca Corda, Antonio Loriga e Rino Piccinnu “si tratta di progetti sulla transizione ecologica (misura 2), sull’inclusione e coesione sociale (misura 5), sugli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni e quelli per le infrastrutture sociali delle aree interne. Il comune di Olbia andrebbe a perdere risorse economiche per più di 11 milioni di euro”.