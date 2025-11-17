Olbia 18 novembre 2025 – Il Taekwondo Terranova Team rientra da Gaeta con due piazzamenti di valore ottenuti al Lazio Open Poomsae di taekwondo.
Nella categoria junior cinture blu, Paola Padre ha conquistato la medaglia di bronzo, risultato che conferma il percorso di crescita compiuto negli ultimi mesi. Nella categoria cinture nere U21, Chiara Piredda ha centrato l’argento grazie a una prestazione efficace che consolida il livello raggiunto nelle recenti competizioni.
I maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus sottolineano come queste prestazioni rappresentino un passaggio concreto nella crescita sportiva delle atlete, frutto di applicazione quotidiana e attenzione tecnica.