Si sono svolti a Nuoro i campionati regionali di Taekwondo che hanno visto la partecipazione di 220 atleti provenienti da tutta la Sardegna. Tra le società in gara, anche l’Asd Angedras Taekwondo di Olbia, diretta dal maestro Antonio Carta, che ha ottenuto un risultato netto: 10 medaglie conquistate da 10 atleti.

Nel dettaglio, quattro medaglie d’oro sono state assegnate a Giulia Meloni, Paolo Pisano, Pietro Pisano e Mattia Petta. Due le medaglie d’argento per Gabriele Padre, categoria junior, e Thomas Aru, categoria senior. Completano il medagliere i bronzi conquistati da Nicholas Contini, Jacopo Aru, Cristian Staicu e Andrea Mura.

“Sono molto contento e orgoglioso delle prestazioni dei miei ragazzi – dichiara Antonio Carta -. In gara hanno dimostrato la loro superiorità tecnica e soprattutto una forte coesione come team. Questo risultato è il frutto dell’impegno quotidiano e dello spirito di gruppo che coltiviamo in palestra al Planet Fitness Olbia. Impegno, determinazione e altissimo livello tecnico”.