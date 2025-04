Da quindici anni, Swimtheisland unisce il nuoto in acque libere a scenari incantevoli. Il circuito, organizzato da TriO Events con il supporto delle amministrazioni locali, conferma per il 2025 tre location straordinarie: San Teodoro, sulle sabbie di La Cinta in Sardegna; Sirmione, sulla sponda bresciana del Lago di Garda; e il Golfo dell’Isola, nelle acque dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi in Liguria.

24-25 MAGGIO: PRIMA TAPPA A SAN TEODORO

La spiaggia La Cinta, tra i simboli più suggestivi della Sardegna, accoglierà gli appassionati con la sua sabbia finissima e la vista sull’incantevole Area Naturale Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. Qui prenderanno il via le prime sfide sabato 24 maggio, dedicate agli 800m: lo Sprint Challenge, con qualificazioni e finale, il Family/Team Event (per squadre di 2 o 3 membri) e la staffetta MWM (Man-Woman-Man) Relay.

Proseguirà il programma con la Short Swim (1.800m), valida per la Coppa Italia Nuoto ACSI, mentre la giornata si concluderà con la suggestiva Sunset Swim (1.100m), una nuotata al tramonto verso il promontorio di Puntaldìa.

Domenica 25 maggio, il momento culminante sarà rappresentato dalle gare Classic (3.200m) e Long Swim (6.000m), al termine delle quali si terranno le premiazioni anche per i partecipanti alla Combined, la combinata Short + Classic.

Grande novità di questa edizione, il nuovo main sponsor arena, sinonimo di innovazione e passione nel mondo del nuoto. Un sodalizio che rende l’esperienza dell’open water swimming ancora più coinvolgente per tutti, dai professionisti agli amatori.

Dal paradiso marino di San Teodoro all’abbraccio storico di Sirmione, fino al suggestivo finale nel Golfo dell’Isola, Swimtheisland 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del nuoto in acque libere. Iscrizioni aperte su swimtheisland.com.