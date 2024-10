OLBIA. Si è svolto nella sede della Confartigianato Gallura l’incontro tra il Tavolo Associazioni della Gallura e il vice presidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni. Al centro della riunione le prospettive di sviluppo economico e sociale della Gallura e dell’area del nord-est della Sardegna.

La neo coordinatrice Marina Manconi ha evidenziato la necessità di una collaborazione continua per affrontare le sfide e cogliere le opportunità per lo sviluppo del territorio. Sul fronte trasporti interni sono stati discussi i progetti di potenziamento delle infrastrutture locali, a partire dalle strade: la Tempio-Olbia, la Olbia-Arzachena- Palau-Santa Teresa, il collegamento veloce tra Olbia e Borore verso Cagliari.

Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la necessità di uno Spresal più attento alle imprese. È stata proposta la creazione di un hub tecnologico per incentivare l’innovazione digitale e attrarre investimenti, in un contesto in cui si rileva una forte carenza di connettività alla Rete, fondamentale per poter operare sul mercato.

Si è sottolineata la grande necessità di dare impulso forte a sistemi di adeguamento dell’approvvigionamento energetico secondo un modello cooperativistico come quello delle comunità energetiche rinnovabili compatibili con l’ambiente.

Giuseppe Meloni ha sottolineato di voler dare seguito a questo primo incontro, con l’impegno di mantenere un dialogo aperto e costruttivo che coinvolga tutti i rappresentanti della Gallura in Regione.