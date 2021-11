L’Olbia ritorna da Teramo con un punto, conquistato al termine di una gara in cui i bianchi sono andati per ben due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Ragatzu.

All’11° l’Olbia si porta in vantaggio con Ragatzu ma dopo soli sei minuti il Teramo trova il pareggio con Bernardotto che supera Van Der Want uscita. Al 23° brivido per l’Olbia per il palo colpito da Malotti.

I bianchi sono vivi: al 30° Chierico centra la traversa con un potente tiro di sinistro e al 35° Biancu va vicino al gol del 2-1.

Nel secondo tempo l’Olbia parte forte con una punizione di Ragatzu ma rischia grosso al 61° quando Ndrecka, da solo in area, spedisce fuori il suo colpo di testa. Al 63° è sempre Ragatzu a portare avanti l’Olbia, con un tiro che supera Agostino dopo un ottimo scambio con Biancu.

Per la seconda volta il vantaggio dura sei minuti e al 69° Birligea mette dentro il gol del pareggio. Nel finale di partita succede di tutto, con entrambe le squadre che sfiorano il gol vittoria.

Clamorosa l’occasione capitata a Palesi all’86° quando, servito da Ragatzu, non inquadra la porta da ottima posizione. Al 91° i bianchi evitano quella che sarebbe stata l’ennesima beffa nei minuti finali di questa stagione: Van Der Want chiude la porta bianca con un salvataggio sul colpo di testa di Bernardotto (a cui viene anche annullato un gol per fuorigioco negli ultimi secondi di partita).

Per i bianchi è il secondo pareggio stagionale: sono 17 i punti conquistati fino ad ora, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Sabato al Nespoli match contro il Pontedera.