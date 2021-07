Proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “Sul filo del discorso” organizzata dalla Biblioteca Simpliciana e dall’assessorato alla cultura del comune di Olbia: due serate sono state dedicate alla scienza con la partecipazione di Roberto Battiston e di Guido Tonelli.

Giovedì 22 Roberto Battiston, ordinario di fisica sperimentale all’Università di Trento e già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha svolto una lectio sul libro digitale “La matematica del virus: i numeri per capire e sconfiggere la pandemia”. “Esseri umani e virus – ha sottolineato Battiston nel dialogo con il giornalista Massimiliano Rais – non sono due schieramenti contrapposti. Esistono virus che danno una grossa mano agli esseri umani ed esistono esseri umani che danno una grossa mano ai virus”.

Ieri venerdì 23 Guido Tonelli, fisico e professore ordinario presso l’Università di Pisa, ha presentato il libro “Tempo. Il sogno di uccidere Kronos” attraverso un excursus storico, matematico e filosofico su cosa sia lo scorrere del tempo per l’essere umano. Anche qui non poteva mancare un riferimento alla pandemia: “Tutti noi abbiamo subito un trauma e ormai ragioniamo in termini di ‘prima e dopo covid’. Da Natale 2019 sembra che sia passata un’epoca e non un anno e mezzo circa: è la dimostrazione che il nostro concetto di tempo è fortemente condizionato dal nostro stato emotivo”.

La rassegna letteraria si avvia alla conclusione con gli ultimi tre appuntamenti: lunedì 26 luglio alle ore 21, nel cortile ex Scolastico, Francesca Serafini, linguista e sceneggiatrice, presenta il giallo “Tre madri”.

La rassegna si sposterà poi all’arena Parco Fausto Noce: giovedì 29 luglio alle ore 21 si terrà lo spettacolo “Ci vuole orecchio” con Elio che canta e recita Enzo Jannacci.

Mercoledì 4 agosto alle ore 21, all’arena Parco Fausto Noce, la Rassegna si concluderà con lo spettacolo di Federico Buffa dal titolo “Italia Mundial” che racconta la vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio del 1982.

L’ingresso alle serate è gratuito ma è richiesta la prenotazione sull’app Municipium o sulla pagina web del comune di Olbia.