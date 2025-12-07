Olbia 7 dicembre 2025 – Si è chiusa con successo per la X edizione di “Bevi meno, meglio e responsabilmente” che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole cittadine. Una una giornata dedicata al consumo consapevole, alla cultura enogastronomica e alla responsabilità alla guida, che ha coinvolto i giovani dell’ITCT Panedda e del liceo scientifico Lorenzo Mossa. L’evento è stato organizzato dall’asd culturale Sas Janas con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Olbia.

Il programma si è articolato in un confronto guidato da professionisti del settore: Mauro Loddo e Giuseppe Murru, titolari del Birrificio Agricolo Marduk di Irgoli; Claudia Pirina, sommelier A.S.P.I. e presidente Sas Janas; Antonello Mariotti, sommelier A.S.P.I. e socio Sas Janas; Silvia Battino, docente dell’Università di Sassari presso la sede di Olbia; Ettore Marcucci, già sottotenente della Polizia locale di Olbia; Giuseppe Chighini, giudice internazionale e degustatore di birre oe presidente dell’associazione brassicola Fermento Sardo.

Il gruppo ha poi raggiunto il birrificio di Irgoli, scelto per il modello produttivo che utilizza almeno il 95% di materie prime autoprodotte. La visita ha mostrato il percorso dal campo al prodotto finito, esempio di economia circolare applicata alla filiera brassicola. La giornata si è conclusa con una “degustazione responsabile”, momento formativo pensato per unire conoscenza e consapevolezza.